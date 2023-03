Lazio-Roma 1-0, Luis Alberto: “La Roma ha provocato e non giocato il derby” (Di domenica 19 marzo 2023) “Che cosa è successo nel tunnel? Se si parla prima di una partita e poi si perde, allora si deve stare zitti. Loro hanno parlato prima, come sempre, non sono venuti a giocare il derby ma solo a provocare. Abbiamo dominato la gara, abbiamo vinto e questo è l’importante. Era il momento giusto per fare il ‘salto’. Adesso che siamo usciti hanno continuato lo spettacolo già visto in panchina e in campo”. Queste le parole del centrocampista della Lazio, Luis Alberto, dopo la vittoria contro la Roma in merito al nervosismo che si è scatenato dopo il triplice fischio del derby. “La Champions? Sappiamo che questa gara era importantissima, ieri la sconfitta del Milan e questa sera Juventus-Inter. Penso soltanto a noi – ha detto ancora lo spagnolo ai microfoni di Dazn –, ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) “Che cosa è successo nel tunnel? Se si parla prima di una partita e poi si perde, allora si deve stare zitti. Loro hanno parlato prima, come sempre, non sono venuti a giocare ilma solo a provocare. Abbiamo dominato la gara, abbiamo vinto e questo è l’importante. Era il momento giusto per fare il ‘salto’. Adesso che siamo usciti hanno continuato lo spettacolo già visto in panchina e in campo”. Queste le parole del centrocampista della, dopo la vittoria contro lain merito al nervosismo che si è scatenato dopo il triplice fischio del. “La Champions? Sappiamo che questa gara era importantissima, ieri la sconfitta del Milan e questa sera Juventus-Inter. Penso soltanto a noi – ha detto ancora lo spagnolo ai microfoni di Dazn –, ...

