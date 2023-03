Lazio-Roma 1-0 le pagelle e il tabellino della partita: decide Zaccagni (Di domenica 19 marzo 2023) Lazio-Roma 1-0 le pagelle e il tabellino della partita. Derby d’alta quota per la Capitale: in palio il posto Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La 27a giornata propone un programma davvero molto ricco per quanto riguarda la giornata di domenica: in attesa di Inter-Juventus, Lazio-Roma è il giusto antipasto per godersi ulteriore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 19 marzo 2023)1-0 lee il. Derby d’alta quota per la Capitale: in palio il posto Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La 27a giornata propone un programma davvero molto ricco per quanto riguarda la giornata di domenica: in attesa di Inter-Juventus,è il giusto antipasto per godersi ulteriore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lazio - Roma diretta 1 - 0: Zaccagni decisivo, Sarri va al secondo posto ROMA - Fa festa la Lazio nel derby della Capitale. Tra nervi tesi, espulsi e cartellini gialli a ripetizione è decisivo Zaccagni. Rosso a Ibanez dopo 32' per doppio giallo. Roma in dieci per un'ora. I biancocelesti si impongono 1 - 0 e balzano provvisoriamente al secondo posto a 52 punti. Roma quinta. Solo la Lazio (26) ha messo a segno più reti con i centrocampisti della Juventus (18) in questa stagione. Derby, tensione all'Olimpico: lanci di bottiglie contro la polizia, ferito un agente. Lazio-Roma, espulso Ibanez alla mezz'ora: La svolta in Lazio-Roma arriva dopo appena trenta minuti. L'arbitro Massa, infatti, ha espulso Roger Ibanez per doppia ammonizione. Calcio: il derby della Capitale va alla Lazio - Dopo quello dell'andata, la Lazio si è aggiudicata anche il derby di ritorno nella Capitale battendo 1-0 la Roma. Il gol decisivo lo ha realizzato Zaccagni al 20' della ripresa.