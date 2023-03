Lazio-Roma 1-0, gol di Zaccagni: derby è biancoceleste (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - La Lazio batte 1-0 la Roma nel derby valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di Zaccagni, a segno al 65'. La formazione allenata da Sarri sale a 52 punti. I giallorossi di Mourinho, in inferiorità numerica per un'ora vista l'espulsione di Ibanez al 32', rimangono fermi a quota 47. LA PARTITA - Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi Zaccagni: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall'altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Labatte 1-0 lanelvalido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di, a segno al 65'. La formazione allenata da Sarri sale a 52 punti. I giallorossi di Mourinho, in inferiorità numerica per un'ora vista l'espulsione di Ibanez al 32', rimangono fermi a quota 47. LA PARTITA - Il primo tentativo in attacco è, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall'altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di ...

