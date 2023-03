Lazio-Roma 0-0, il derby in diretta (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. Le formazioni: Lazio – (4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, L.Alberto; Pedro, F.Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. Roma – (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –in campo per ildella Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. Le formazioni:– (4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale,gnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, L.Alberto; Pedro, F.Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.– (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - Federiikun : Si sono sentiti i tifosi della Roma per novanta minuti, #Lazio imbarazzante. - Alessan40427338 : Tripla gioia per la Figc e gli arbitri con questa vittoria della Lazio: 1) Mourinho (anima inter) perde 2) il Mil… -

Video Lazio - Roma 1 - 0: espulso Ibanez, risse e tensione Nella gara della 27ª giornata di Serie A, la Lazio è in vantaggio sulla Roma per 1 - 0 nel derby della Capitale. Decide il gol di Zaccagni al 65'. Nel ... Ibanez, e sono tre derby: quando affronta la Lazio sono guai, tra errori ed espulsioni ... sono altrettante le sfide con i rivali cittadini 'macchiate' da un errore del numero 3 della Roma. ... ORIGINI Il primo disastro di Ibañez contro la Lazio risale al 15 gennaio 2021, quando il ... Derby, la frase di Immobile a Zaccagni dopo il gol alla Roma Ecco perché non c'è da stupirsi se quando Zaccagni ha portato in vantaggio la Lazio, con un diagonale preciso sotto la curva Nord, Immobile, dalla panchina perché non al meglio, sia stato uno dei ... Nella gara della 27ª giornata di Serie A, laè in vantaggio sullaper 1 - 0 nel derby della Capitale. Decide il gol di Zaccagni al 65'. Nel ...... sono altrettante le sfide con i rivali cittadini 'macchiate' da un errore del numero 3 della. ... ORIGINI Il primo disastro di Ibañez contro larisale al 15 gennaio 2021, quando il ...Ecco perché non c'è da stupirsi se quando Zaccagni ha portato in vantaggio la, con un diagonale preciso sotto la curva Nord, Immobile, dalla panchina perché non al meglio, sia stato uno dei ... Serie A: in campo Lazio-Roma 0-0 LIVE Agenzia ANSA ALL'OLIMPICO - Lazio-Roma, Eriksson in tribuna, arriva il tributo dalla Curva Nord Allo stadio Olimpico per il derby della Capitale è tornato a farsi vedere Sven-Göran Eriksson, ex tecnico di entrambe le squadre ma che con i biancocelesti ha vinto lo Scudetto nel 2000. Una foto dava ... LIVE Lazio-Roma 1-0 Calcio d'inizio alle 18. Sarà Maximiano a difendere la porta di Sarri. I giallorossi in campo dopo aver centrato i quarti di Europa League Il match è trasmesso in esclusiva su Dazn. Per vederlo in tv ... Allo stadio Olimpico per il derby della Capitale è tornato a farsi vedere Sven-Göran Eriksson, ex tecnico di entrambe le squadre ma che con i biancocelesti ha vinto lo Scudetto nel 2000. Una foto dava ...Calcio d'inizio alle 18. Sarà Maximiano a difendere la porta di Sarri. I giallorossi in campo dopo aver centrato i quarti di Europa League Il match è trasmesso in esclusiva su Dazn. Per vederlo in tv ...