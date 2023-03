Lazio-Roma 0-0, espulso Ibanez: il derby in diretta (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi Zaccagni: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall’altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di testa di Belotti è una telefonata. I primi 25 minuti, senza brividi, scivolano via. La prima svolta del match arriva al 32?. Ibanez, protagonista negativo all’andata con una prova pessima, è già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Milinkovic-Savic: ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –in campo per ildella Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi Zaccagni: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall’altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di testa di Belotti è una telefonata. I primi 25 minuti, senza brividi, scivolano via. La prima svolta del match arriva al 32?., protagonista negativo all’andata con una prova pessima, è già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Milinkovic-Savic: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Derby Lazio-Roma: lancio di petardi all'Olimpico, ferito un agente. Tensione nei pressi di un bar nella zona del lungotev… - robdeangeliss : ?? Nuovo Podcast! 'DERBY LAZIO-ROMA FLASH 4' su @Spreaker -