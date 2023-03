Lazio | Provedel salta il derby con la Roma per febbre

(Di domenica 19 marzo 2023) Ivan, portiere della, salterà ildi oggi contro laper. Al suo posto pronto Maximiano Ivan, portiere della, salterà ildi oggi contro laper. Al suo posto pronto Maximiano. Il portiere portoghese ha giocato in questa stagione appena sei minuti in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’estremo difensore biancoceleste è a letto con laa 39 da due giorni e dovràre la partita di stasera contro i giallorossi che andrà in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(4 - 3 - 3) :; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, ...ROMA - Suona l'allarme in casa, Ivanha la febbre e salta il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste lascia il posto a Maximiano. Un problema in più per Sarri che dovrà fare a meno di ......la RomaBrutte notizie per laa poche ore dal sentitissimo derby contro la Roma targata mister José Mourinho. Alla stracittadina dell'Olimpico, infatti, non potrà prendere parte Ivan.

Ivan Provedel, portiere della Lazio, salterà il derby di oggi contro la Roma per febbre. Al suo posto pronto Maximiano Ivan Provedel, portiere della Lazio, salterà il derby di oggi contro la Roma per ...Dopo le rotazioni in Conference contro l'AZ, nella notte che ha determinato l'eliminazione della Lazio, Maurizio Sarri ritrova tutti ... che è squalificato, e Provedel, fermato dalla febbre.