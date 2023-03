Lazio, Provedel colpito da attacco febbrile: ci sarà Maximiano in porta nel derby (Di domenica 19 marzo 2023) Tegola per la Lazio a poche ore dal derby contro la Roma: Maurizio Sarri non potrà avere a sua disposizione il portiere titolare Ivan Provedel. L’estremo difensore è stato colpito da un pesante attacco febbrile negli ultimi giorni e non riesce il recupero in extremis. A difendere la porta dei biancocelestyi ci sarà Luis Maximiano. Il portiere portoghese ha giocato, sin qui, appena 6? in Serie A contro il Bologna alla prima giornata di campionato, quando il classe 1999 venne espulso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Tegola per laa poche ore dalcontro la Roma: Maurizio Sarri non potrà avere a sua disposizione il portiere titolare Ivan. L’estremo difensore è statoda un pesantenegli ultimi giorni e non riesce il recupero in extremis. A difendere ladei biancocelestyi ciLuis. Il portiere portoghese ha giocato, sin qui, appena 6? in Serie A contro il Bologna alla prima giornata di campionato, quando il classe 1999 venne espulso. SportFace.

