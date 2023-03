Lazio | Lotito | «una vittoria meritata | affrontiamo il campionato con serenità»

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole del presidente della, Claudio, dopo il Derby della Capitale vinto, il secondo di stagione Claudio, patron della, è intervenuto aStyle Radio dopo il derby vinto con la Roma: «Abbiamo vintomente. La squadra ha messo cuore passione, sentimenti, testa, determinazione. Abbiamo vintomente. Ieri sono andato a Formello e sono rimasto con i giocatori dalle 14.30 alle 23.30, ho parlato con loro ricordandogli dell’importanza della partita e di dimostrare loro che siamo la Prima Squadra della Capitale. Ognuno ha dato cuore, determinazione e voglia di portare a casa risultato. Abbiamo giocato in modo razionale e spirito di gruppo. Ilè lungo ma questaci consente ...

Maurizio Sarri e la Lazio fanno bottino pieno in questa stagione. All'andata decisivo Felipe Anderson, al ritorno Mattia Zaccagni. Il tecnico ora guarda avanti e pensa alla Champions: "ci ha sempre detto: 'ragazzi..."

Nel post partita di Lazio–Roma, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo vinto meritatamente. La squadra ha vinto..." Momenti di tensione sono accaduti nella pancia dello Stadio Olimpico nel post partita del derby. Mentre Maurizio Sarri stava parlando ai microfoni di Lazio Style Channel, il nervosismo ha preso...