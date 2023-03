Lazio, Lotito carica la squadra: «Al derby in campo con il veleno» (Di domenica 19 marzo 2023) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista del derby di oggi contro la Roma Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista del derby di oggi contro la Roma che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 18.00. Dopo l’eliminazione di giovedì scorso dalla Conference League per mano dell’AZ, il patron biancoceleste ha voluto scuotere i suoi ragazzi per far sì che mantengano il terzo posto in classifica. Ecco le sue parole: «Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno». Le riporta Il Messagero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Claudio, presidente della, ha parlato allaieri in ritiro in vista deldi oggi contro la Roma Claudio, presidente della, ha parlato allaieri in ritiro in vista deldi oggi contro la Roma che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 18.00. Dopo l’eliminazione di giovedì scorso dalla Conference League per mano dell’AZ, il patron biancoceleste ha voluto scuotere i suoi ragazzi per far sì che mantengano il terzo posto in classifica. Ecco le sue parole: «Dobbiamo entrare insicuri di chi siamo e col». Le riporta Il Messagero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

