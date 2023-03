Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #LazioRoma, #Lotito: 'Abbiamo annullato i nostri avversari' - laziolivetv : Lazio, Lotito: 'Vittoria meritata! I ragazzi hanno...' - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito: 'Abbiamo dimostrato alla Roma che siamo la Prima Squadra della Capitale' - cmdotcom : #Lazio, #Lotito: 'Abbiamo dimostrato alla #Roma che siamo la Prima Squadra della Capitale' #LazioRoma - sildavbarman : RT @Riederiano: Il Napoli di ADL è una delle squadre più forti del pianeta. La Lazio di Lotito al secondo posto e in piena lotta Champions.… -

Tornata la calma, la Roma va a salutare i suoi tifosi sotto la Sud, mentre lafesteggia in Nord con Zaccagni abbracciato ai tifosi sulle grate. Anchein campo per congratularsi con i ...Mancano poche ore al derby e il presidente dellaha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra, in vista del match come sempre più atteso nella Capitale. "Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno". Queste le ...Milinkovic vuol andar via per cercare a 28 anni un salto di qualità anche se il presidentenon ha perso le speranza di poter avere il suo sì per prolungare il contratto con la. Di sicuro,...

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita del derby vinto contro la Roma: la gioia del patron Claudio Lotito, patron della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Radio ...A Lazio Style Radio ha parlato il patron Claudio Lotito: “Abbiamo vinto meritatamente. La squadra ha messo cuore passione, sentimenti, testa, determinazione. Abbiamo vinto meritatamente. Ieri sono ...