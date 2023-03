Lazio, Felipe Anderson più di un vice Immobile e sogna ancora il gol nel derby (Di domenica 19 marzo 2023) Maurizio Sarri non può fare a meno di Felipe Anderson, senza Immobile è lui la punta ma è molto di più per l’importanza nella squadra Maurizio Sarri non può fare a meno di Felipe Anderson, senza Immobile è lui la punta della Lazio ma è molto di più per l’importanza nella squadra. Il brasiliano sogna ancora un gol nel derby. In totale ne ha fatti 3 e all’andata è stato lui a decidere la sfida. Per ritrovare il morale post Europa serve un successo nella partita più sentita della stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Maurizio Sarri non può fare a meno di, senzaè lui la punta ma è molto di più per l’importanza nella squadra Maurizio Sarri non può fare a meno di, senzaè lui la punta dellama è molto di più per l’importanza nella squadra. Il brasilianoun gol nel. In totale ne ha fatti 3 e all’andata è stato lui a decidere la sfida. Per ritrovare il morale post Europa serve un successo nella partita più sentita della stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #FelipeAnderson più di un vice e sente l'odore del derby ?? - LALAZIOMIA : Lazio-Roma, probabili formazioni: le scelte di Sarri e Mourinho, Dybala e Felipe per ... - Marcottocinque : @LeastSquares71 @instantkalma @LazialeDisci @OfficialSSLazio Lotito vende solo alle sue condizioni e per lui Milink… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, il capitano non fa il miracolo: Ciro #Immobile salta il #DerbyDellaCapitale Attacco sulle spalle di Fel… - infoitsport : Le probabili formazioni di Lazio-Roma: Immobile non recupera, c'è Felipe Anderson -