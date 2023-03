(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA - Suona l'allarme in casa, Ivanha la febbre ed è in dubbio per il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste potrebbe lasciare il posto a Maximiano. Un ...

..., Ivan Provedel ha la febbre ed è in dubbio per il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste potrebbe lasciare il posto a Maximiano. Un problema in più per Sarri...Finora gli azzurri hanno vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e, ... Anguissa in profondità per Lozanocalcia in area e intervento in scivolata di Rodriguez, c'è ...Alle 18 il derby della capitale- Roma e alle 20.45 il big match Inter - Juventus ( TUTTI GLI ... Sassuolo - Spezia 1 - 0 e Atalanta - Empoli 2 - 1 Primo tempo dominato dalla Sampdoriapassa ...

Lazio, che guaio per Sarri: Provedel febbricitante, ma ci prova Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere uno dei match più sentiti della Capitale: alle ore 18 sarà Lazio–Roma. Le due formazioni scendono in campo con due umori differ ...Tutto pronto, a Roma, davanti allo Stadio Olimpico, in vista del derby Lazio-Roma, oggi alle 18. Per evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali, sono stati schierati almeno mille tra ...