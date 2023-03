Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, allarme Provedel: è in dubbio per il derby: A poche ore dal derby di Roma in casa Lazio scatta l'allarme Pro… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, allarme per #Provedel ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #News - magicmikem_16 : RT @cmdotcom: #Lazio-#Roma, allarme ultras: la partita è a rischio - DilectisG : RT @cmdotcom: #Lazio-#Roma, allarme ultras: la partita è a rischio - cmdotcom : #Lazio-#Roma, allarme ultras: la partita è a rischio -

ROMA - Suona l'in casa, Ivan Provedel ha la febbre e salta il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste lascia il posto a Maximiano. Un problema in più per Sarri che dovrà ...Di per sé, il derby Roma -negli ultimi anni non ha dato adito a scontri o seri problemi di ... e per evitare una nuova figuraccia interna e internazionale, il livello diper il derby è ...La domenica della festa del papà regalerà, forse, anche un attesissimo Derby della Capitale- ...DEL VIMINALE - Secondo il Viminale e la Prefettura di Roma il derby è l'occasione perfetta ...

Lazio-Roma, allarme ultras: la partita è a rischio Calciomercato.com

ROMA - Suona l’allarme in casa Lazio, Ivan Provedel ha la febbre ed è in forte dubbio per il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste è pronto a lasciare il posto a ...Oltre a Immobile (infortunato) e Vecino (squalificato), il tecnico biancoceleste rischia di perdere anche un altro suo ...