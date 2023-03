L’attrice brasiliana Claudia Raia di nuovo mamma a 56 anni

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 marzo 2023), 56, ha rivelato che il mese scorso ha dato alla luce un bambino. Il piccolo Luca è il primo figlio della star della telenovela con il marito Jarbas Homem de Mello, il terzo per lei dopo Enzo, 25, e Sophia, 19, avuti con l’ex Edson Celulari., che è rimasta incinta in modo naturale tredopo che i medici le avevano detto che era entrata in menopausa, ha annunciato l’emozionante notizia sulla sua pagina Instagram, postando una foto dall’ospedale con il coniuge, 53, e il neonato. “Luca è arrivato illuminando il sabato sera! È arrivato qui l’11 febbraio e ha già reclamato il suo spazio. Ce l’abbiamo fatta”, ha scritto nella didascalia del ...