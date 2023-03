L’atto d’accusa della Corte dell’Aia contro Putin: «Bimbi deportati sui voli militari, rastrellamenti in scuole e orfanotrofi» (Di domenica 19 marzo 2023) Le «carte» della Corte dell’Aia: nel piano di Putin documenti falsificati e scambi con i prigionieri Leggi su corriere (Di domenica 19 marzo 2023) Le «carte»: nel piano didocumenti falsificati e scambi con i prigionieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : L’atto d’accusa della Corte dell’Aia contro Putin: «Bimbi deportati sui voli militari, rastrellamenti in scuole e o… - Italia_Notizie : L’atto d’accusa della Corte dell’Aia contro Putin: «Bimbi deportati sui voli militari, rastrellamenti in scuole e orfanotrofi» - talleyrandperi1 : @MinistroEconom1 Putin ha già - sul fronte interno - ben altre gatte da pelare che l’atto d’accusa della Corte Pena… - Alberto97454268 : RT @putino: Come afferma il @nytimes anche in questo caso Trump ha mentito: 3 persone a lui vicine hanno affermato che il suo team non è a… - _Sazed : RT @putino: Come afferma il @nytimes anche in questo caso Trump ha mentito: 3 persone a lui vicine hanno affermato che il suo team non è a… -