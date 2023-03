Latte Lath | “Il gol alla Juve mi ha penalizzato | ma ora sono maturo e al San Gallo mi diverto”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 marzo 2023) Sorride, Emmanuel. Lo fa sempre, da sempre. Perché l’allegria e la positività fanno parte del suo dna di ragazzo, prima che di calciatore. Di motivi per sorridere ne ha tanti, soprattutto in questa stagione. Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta, ma quest’anno è in prestito al San, in Svizzera. E sta vivendo la sua miglior stagione: nove gol finora, tra campionato e coppe. È al terzo posto in Super League, in lizza l’Europa. Ma sogna anche altro: la sua occasione in nerazzuro, per esempio. Anche perché dopo quel mitico golntus in Coppa Italia dell’11 gennaio 2017, l’unico della sua carriera bergamasca tra i professionisti – dopo averne segnati a raffica nelle giovanili – ha un conto in sospeso, come gli piace ricordare. Per saldarlo è partito da una squadra nel nord ...