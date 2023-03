(Di domenica 19 marzo 2023) E nel giorno della festa del papà il vice presidente della Camera FdI dice: "Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma". Pina Picierno, Pd: "Siper politici degni del governo del Paese, sono solo reazionari violenti"

Nella replica - che il vicepresidente della Camera, Fabio, ha lasciato più lunga chiudendo ... Anche in questo caso, la sua strategia è stata l'all'opposizione che "mette in discussione ...... Nordio all'dei pm sul caso Donzelli: "Decido io se sono atti secretati" C'è obbligatorietà ... Chi è l'agitatore principe di FdI 'e i suoi si stanno prendendo troppo spazio in tv, dalla ...Furfaro va ko sull'di

L'attacco di Rampelli. "Coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata" L'HuffPost

Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e esponente di FdI, nel corso della trasmissione In Onda su La7 ieri sera. Parole a cui replica l'esponente del Pd Pina Picierno su Facebook: "Una ...Marco Furfaro e Fabio Rampelli discutono della tragedia di Cutro nel corso della puntata del 7 marzo di DiMartedì, il talk show serale di La7 ...