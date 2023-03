L’Atletico Battipaglia torna a vincere | manita all’Ascea 2018

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutifinalmente al successo. I gialloblù, ospiti dell’Ascea sul campo sportivo di Casal Velino, si sono presentati con una rosa martoriata dalle assenze, dovute ad infortuni e squalifiche. Tuttavia non è mancata la fame di riscatto dopo partite, in questo girone H di Prima Categoria prossimo alla conclusione, con magri risultati. Già al secondo minutos’è portato in vantaggio con una rete di Alessandro Bevilacqua. Per il difensore s’è trattato del primo centro in campionato con la maglia a strisce. I nostri sono stati poi raggiunti e superati dai padroni di casa in seguito a due fatali errori sotto porta, che hanno visto le due formazioni raggiungere gli spogliatoi, alla metà del match, sul risultato di 2 a 1 per l’Ascea. Al rientro in campo ...