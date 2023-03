Landini sfida Meloni: "Troppe distanze, pronti allo sciopero" (Di domenica 19 marzo 2023) Confermato alla guida della Cgil per altri quattro anni e forte del nuovo mandato, il giorno dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni al congresso di Rimini, dallo stesso palco risponde e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Confermato alla guida della Cgil per altri quattro anni e forte del nuovo mandato, il giorno dopo l'intervento della premier Giorgiaal congresso di Rimini, dstesso palco risponde e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MovPopulistaIta : RT @RobertoMerlino1: YouTube mi ha proposto Scanzi. Nulla da eccepire, salvo 1 punto : secondo me, la Meloni NON DOVEVA ESSERE INVITATA ! L… - Salvato20904154 : RT @RobertoMerlino1: YouTube mi ha proposto Scanzi. Nulla da eccepire, salvo 1 punto : secondo me, la Meloni NON DOVEVA ESSERE INVITATA ! L… - damorantonio : RT @RobertoMerlino1: YouTube mi ha proposto Scanzi. Nulla da eccepire, salvo 1 punto : secondo me, la Meloni NON DOVEVA ESSERE INVITATA ! L… - sologiuma : RT @RobertoMerlino1: YouTube mi ha proposto Scanzi. Nulla da eccepire, salvo 1 punto : secondo me, la Meloni NON DOVEVA ESSERE INVITATA ! L… - clmmrt75 : RT @RobertoMerlino1: YouTube mi ha proposto Scanzi. Nulla da eccepire, salvo 1 punto : secondo me, la Meloni NON DOVEVA ESSERE INVITATA ! L… -