Landini fa flop e invoca lo sciopero contro le novità di Meloni sul fisco

(Di domenica 19 marzo 2023) Ritorno al passato. La ricetta del più grande ed importante sindacato italiano non è la riduzione delle tasse, il cambiamento dei contratti vigenti o un approccio meno dogmatico alle tematiche aziendali. Tutti concetti superati. L'idea vincente è loil governo in carica. Meglio ancora visto che è conservatore e presieduto da un Primo Ministro espressione di un partito di destra. Maurizio, rieletto segretario generale della Cgil al termine del XIX congresso nazionale con il 94,2% di voti favorevoli, ha delineato le prossime battaglie che lo attendono. «Con il governo e la premier Giorgiac'è una diversità molto profonda, molto consistente. Per tutto il sindacato italiano non c'è possibilità di discussione, bisogna avviare una mobilitazione che non esclude alcuno strumento, compreso se ...