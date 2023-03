Lance Reddick, la moglie Stephanie: "Ci è stato portato via troppo presto" (Di domenica 19 marzo 2023) Stephanie Reddick, la moglie del compianto Lance Reddick, ha scelto Instagram per ringraziare i fan dell'attore scomparso improvvisamente lo scorso 17 marzo. Stephanie Reddick, la moglie di Lance Reddick, il celebre attore di The Wire scomparso improvvisamente all'età di 60 anni, ha inviato un messaggio ai fan tramite gli account Twitter e Instagram del suo defunto marito, ringraziando tutti per il supporto che le hanno dimostrato nelle ultime ore. Stephanie, che era sposata con Reddick dal 2011, ha scritto il seguente messaggio sui profili social del marito: "Lance ci è stato portato via troppo presto. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023), ladel compianto, ha scelto Instagram per ringraziare i fan dell'attore scomparso improvvisamente lo scorso 17 marzo., ladi, il celebre attore di The Wire scomparso improvvisamente all'età di 60 anni, ha inviato un messaggio ai fan tramite gli account Twitter e Instagram del suo defunto marito, ringraziando tutti per il supporto che le hanno dimostrato nelle ultime ore., che era sposata condal 2011, ha scritto il seguente messaggio sui profili social del marito: "ci èvia. ...

