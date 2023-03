L’Africa che chiude le porte | così lo Zambia rafforza la lotta all’immigrazione clandestina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Sono sempre di più gli immigrati africani che cercano di attraversare loillegalmente per poi raggiungere il Sudafrica. Un fenomeno che negli ultimi anni si è aggravato a tal punto da spingere il governo di Lusaka ad agire. L’immigrazione irregolare è agevolata dal fatto che loha confini vasti e difficili da controllare, di conseguenza i trafficanti di uomini hanno gioco facile nel gestire le rotte che vedono migranti fuggire dal corno d’Africa per cercare fortuna e sicurezza in altri Paesi africani. Leggi anche:che respinge gli immigrati africani: il casoCome loprova a bloccare l’immigrazione irregolare I clandestini che vengono arrestati dalle autoritàne sono sempre di più e ciò ha spinto il parlamento di Lusaka ad ...