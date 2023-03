La Tonno Callipo si sbarazza con un secco tre a zero di Castellana (Di domenica 19 marzo 2023) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – BCC Castellana 0 Progressione set: 25/20 – 25/21 – 25/20 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini ( L1 ), Orduna 1, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra 9, Tallone, Terpin 12, Fedrizzi, Buchegger 18, Lucconi, Belluomo. Bcc Castellana: Zamagni 7, Sportelli, Marchisio ( L1 ), Tiozzo 7, Presta 6, Cattaneo 2, Longo, Di Silvestre 10, De Santis, Lopes 12, Carelli 2, Jukoski, Ndrecaj Arbitri: Mariano Gasparro di Agropoli e Giorgia Spinnicchia di Catania Vibo Valentia. Riprende subito il cammino la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, dopo lo stop di Ravenna e lo fa con un perentorio tre a zero, contro Castellana Grotte. Una partita perfetta ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 marzo 2023)Calabria Vibo Valentia 3 – BCC0 Progressione set: 25/20 – 25/21 – 25/20Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini ( L1 ), Orduna 1, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra 9, Tallone, Terpin 12, Fedrizzi, Buchegger 18, Lucconi, Belluomo. Bcc: Zamagni 7, Sportelli, Marchisio ( L1 ), Tiozzo 7, Presta 6, Cattaneo 2, Longo, Di Silvestre 10, De Santis, Lopes 12, Carelli 2, Jukoski, Ndrecaj Arbitri: Mariano Gasparro di Agropoli e Giorgia Spinnicchia di Catania Vibo Valentia. Riprende subito il cammino laCalabria Vibo Valentia, dopo lo stop di Ravenna e lo fa con un perentorio tre a, controGrotte. Una partita perfetta ...

