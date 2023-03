La storia di Walid | rifugiato politico afgano | “Mio zio voleva che facessi il kamikaze Naufragio a Cutro? Meglio rischiare la vita in mare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) A otto anni ha rischiato di diventare un, oraAtai,di 27 anni, vive in Italia da nove anni da. “Perché le famiglie mettono a bordo dei barconi anche i propri figli? Perché non vogliono che i loro figli diventino delle bombe umane come lo stavo per diventare io. Perché non vogliono che i loro figli abbraccino la morte, uccidendo con sé anche altre persone innocenti”, dice, intervistato dall’Ansa. L’uomo ha raccontato la propria fuga dall’Afghanistan, passando per l’Iran, la Turchia e la Grecia. “Quando ho visto ila Crotone mi sono messo a piangere. Voglio mandare un messaggio agli italiani: in Afghanistan si va incontro alla morte, ecco perché si preferiscela traversata in ...