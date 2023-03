“La sirenetta”, il trailer stroncato dal pubblico: record di dislike e critiche (Di domenica 19 marzo 2023) Sin dall’annuncio del cast, La sirenetta ha attirato su di sé una pioggia di critiche, che di recente si sono acuite con il trailer. La prima clip promozionale dell’attesissimo (e già contestato) live action ha difatti raggiunto una stroncatura, quasi all’unanimità, da parte del pubblico: ecco il motivo. Il live action de La sirenetta si appresta ad essere uno dei progetti più discussi in uscita nel 2023. Fin dalle scelte di casting, la pellicola ha creato dibattito, soprattutto per via della decisione di affidare all’interprete afroamericana Halle Bailey il ruolo principale di Ariel. Le polemiche hanno travolto il progetto soprattutto a partire dallo scorso settembre 2022, con la diffusione del primo teaser trailer. Il trailer ufficiale de La ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 marzo 2023) Sin dall’annuncio del cast, Laha attirato su di sé una pioggia di, che di recente si sono acuite con il. La prima clip promozionale dell’attesissimo (e già contestato) live action ha difatti raggiunto una stroncatura, quasi all’unanimità, da parte del: ecco il motivo. Il live action de Lasi appresta ad essere uno dei progetti più discussi in uscita nel 2023. Fin dalle scelte di casting, la pellicola ha creato dibattito, soprattutto per via della decisione di affidare all’interprete afroamericana Halle Bailey il ruolo principale di Ariel. Le polemiche hanno travolto il progetto soprattutto a partire dallo scorso settembre 2022, con la diffusione del primo teaser. Ilufficiale de La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... venetolink : RT @VieniquiC: Effetto Arnold per i commenti al trailer de 'La Sirenetta'. - VieniquiC : Effetto Arnold per i commenti al trailer de 'La Sirenetta'. - st4rxsun : comunque oggi hanno fatto il trailer della sirenetta e QUANTO È INQUIETANTE MEDUSA ALLA FINE? però non vedo l'ora d… - andreastoolbox : Non solo anime: nuovo trailer (e nuove polemiche) per La Sirenetta live action #solo #Non #anime: #trailer #nuovo… - cassol_ronnie : RT @AnimeClick: Non solo anime: nuovo trailer (e nuove polemiche) per La Sirenetta live action -