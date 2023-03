La siccità stravolge i raccolti di fave | piselli e asparagi  

Leggi su agi

(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Le primesono già raccolte nel Lazio con quasi un mese di anticipo, in Puglia ihanno accelerato di due settimane e sono sui banchi degli agricoltori dove ci sono già anche i cavoli viola e rosso e nel Veneto gli asparagi sono maturati oltre dieci giorni prima del normale mentre nel mercato di Campagna Amica di Roma gli agricoltori vendono già anche le fragole di Terracina, il carciofo romanesco, gli agretti, le zucchine e le erbe spontanee. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sui mercati degli agricoltori di Campagna Amica sugli effetti concreti dei cambiamenti climatici in occasione dell'ultimo weekend prima della primavera dedicato all'arrivo delle primizie in tutta Italia. Il caldo anomalo e lahanno mandato in tilt le coltivazioni nei campi lungo tutto lo stivale e stravolto completamente ...