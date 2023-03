(Di domenica 19 marzo 2023) La risposta del dittatore russo dopo il mandato di cattura emesso dal tribunale dell'Aia. Ieri era stato in Crimea

... quindi,nella, avrebbe girato diversi quartieri di Mariupol guidando egli stesso un' automobile . Secondo il bollettino ufficiale riportato dall'agenzia di stampa Ria Novosti ,......dial mandato di arresto internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale per la deportazione di migliaia di bambini. Alla Cnn il procuratore de L'Aja Karim Khan dice chepuò ..., nell'incontro con Xi che visiterà Mosca lunedì 20 marzo, chiederà alla Cina sostegno, vale ... in caso di allarme al confine orientale, deve comunque affrontare unamolto impegnativa. ...

La sfida di Putin. Per la prima volta nel Donbass, a Mariupol L'HuffPost

In battaglie feroci e sanguinose come quella di Bakhmut, che sta proseguendo da molti mesi, si perdono vite umane, ma si consumano anche enormi quantitativi di munizioni. E quello è solo ...FEUROMED/TOCCA A NOI COMBATTERLA E VINCERLA PER FORZA NELL'INTERESSE DELL'EUROPA CHE DEVE FARE FINALMENTE POLITICA ESTERA E INDUSTRIALE ...