La scuola sia neutrale I numeri di Yoodata

(Di domenica 19 marzo 2023) Passato il clamore mediatico attorno all’aggressione avvenuta davanti a un liceo di Firenze, a cui ha fatto seguito la pubblicazione di una lettera da parte della preside Annalisa Savino, si può spostare l’attenzione su un altro tema, quello della neutralità della. Ad aiutare la riflessione arriva il risultato di un sondaggio condotto da, proprio su quanto scritto dalla preside, il quale rivela che in quelle parole la maggior parte degli intervistati hanno letto un invito a boicottare le forze di governo, in particolare Fratelli d’Italia e Lega. Ma facciamo un passo indietro. Come ricordato da Alessandro Amadori, politologo e direttore scientifico, a febbraio Swg realizzava un sondaggio secondo cui “per la grande maggioranza degli italiani (68%) è dovere dellainsegnare i valori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WTruniger : @Rossano26669 @commercialista @GuidoCrosetto @RebelEkonomist @matteorenzi @OGiannino @CarloCalenda @nomfup… - GBLXVIII : @LKosmonautika Ho imparato più sulla scienza dai suoi romanzi di quanto non abbia mai imparato a scuola. Leggenda v… - NicolaBernini : @M1_Magnum Cioe' mi dici che in Premier prendono giocatori adulti e professionisti e quelli che ne hanno bisogno li… - BeTheSunshine4 : Il piccolo leone ha già 5 anni, l'anno prossimo andrà a scuola e io mi sento sia orgogliosa che molto vecchia - nicola57023873 : RT @Frenkie_Woody: La scuola Finlandese è la migliore al mondo. Ogni bambino riceve un tablet gratis e tutti i libri di testo sono apposti… -

...attraverso la respirazione di goccioline di saliva infette emesse da pazienti con cui sia ... i bambini possono tornare adopo 24 ore di antibiotici. Il rischio di complicanze negli adulti è ......nella società del benessere come la nostra ancora pervasa da stereotipi e pregiudizi,in ... non ho avuto il diritto di andare aperché dovevo andare in campagna con mia madre. Una notte,...'Ho scelto il nostro presidente perché, tra le tante persone importanti, è la persona di cui ho sentito sempre buone parole,a casa - spiega Serena - In aggiunta, mi è sembrato ...

“La scuola sia luogo di pace e accoglienza, stop all’ideologia bellicista”. Nasce l’Osservatorio contro la militarizzazione nelle aule Orizzonte Scuola

Da ragazzina a scuola dirigeva il giornalino dell’istituto, un sogno interrotto presto. Il debutto nel mondo del porno avviene quando era ancora minorenne: a 17 anni un’amica spogliarellista la ...Ne parliamo con la scrittrice Arianna Papini che, grazie all'iniziativa del Salone del Libro di Torino "Adotta uno scrittore", ha portato la sua storia illustrata "Nessuno Sa" nella scuola elementare ...