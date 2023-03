La scuola cancella la Festa del Papà e della Mamma: sostituite dalla Festa della Famiglia (Di domenica 19 marzo 2023) La Festa del Papà e della Mamma possono essere un problema per qualcuno? C’è chi ritiene che questi eventi debbano passare in sordina soprattutto perché chi non ha uno dei genitori al suo fianco potrebbe sentirsi “diverso” rispetto ai coetanei. Ed è questo che ha spinto l’Istituto Manzoni – Augruso di Lamezia Terme (Catanzaro) a eliminare entrambe le ricorrenze. Stesso discorso per la Festa dei Nonni, che ricorre a ottobre. A prendere la decisione è stata la preside Antonella Mongiardo, che l’ha comunicata al corpo docente e ai genitori degli alunni venerdì 17 marzo, nonostante fosse consapevole che questa presa di posizione avrebbe potuto scatenare qualche malumore. “Cari insegnanti e cari genitori, abbiamo pensato, quest’anno, in condivisione con il ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 19 marzo 2023) Ladelpossono essere un problema per qualcuno? C’è chi ritiene che questi eventi debbano passare in sordina soprattutto perché chi non ha uno dei genitori al suo fianco potrebbe sentirsi “diverso” rispetto ai coetanei. Ed è questo che ha spinto l’Istituto Manzoni – Augruso di Lamezia Terme (Catanzaro) a eliminare entrambe le ricorrenze. Stesso discorso per ladei Nonni, che ricorre a ottobre. A prendere la decisione è stata la preside Antonella Mongiardo, che l’ha comunicata al corpo docente e ai genitori degli alunni venerdì 17 marzo, nonostante fosse consapevole che questa presa di posizione avrebbe potuto scatenare qualche malumore. “Cari insegnanti e cari genitori, abbiamo pensato, quest’anno, in condivisione con il ...

