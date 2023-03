La Roccella contro l’utero in affitto | Lucia Annunziata s’inalbera e dice una parolaccia video

(Di domenica 19 marzo 2023) Tensione in studio, durante l’intervista della ministra per la Famiglia, Eugenia, nel corso di ‘Mezz’ora in più‘. La ministra più volte sottolinea come il punto da affrontare, rispetto alle coppie gay, sia quello della maternità surrogata: “L‘utero inè un vero mercato, con tanto di fiere per scegliere pure il dna…”. La conduttricechiede invece più volte spiegazioni su quanto avvenuto in Senato, con lo stop in Commissione al certificato di filiazione Ue, parlando di approccio ideologico (“voi pensate che ci siano solo madre e padre”). La ministra tira dritto: “Il tempo manterrà queste caratteristiche dell’umanità e dell’umanesimo“, parole che vedono inalberarsi la giornalista: “Chi sgarra dall’idea che la famiglia è solo mamma e papà sgarra dall’umanesimo?”, chiede all’esponente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Piazzoni (Arcigay): 'Quali pari opportunità pratica la ministra Roccella negando diritti ai bambini e alle bambine?… - SoniaLaVera : RT @Capezzone: Io ve l’avevo detto stamattina, prima del “#cazzo” e della sbroccata in diretta contro #Roccella. #Annunziata agisce da scat… - NinjaSwitchCat : RT @Usaunaltronome: Lucia Annunziata sbotta contro la ministra Roccella e si fa scappare un 'cazzo' Settimana prossima al suo posto metton… - sostienenadira : RT @Usaunaltronome: Lucia Annunziata sbotta contro la ministra Roccella e si fa scappare un 'cazzo' Settimana prossima al suo posto metton… - Claudio256022 : RT @Capezzone: Io ve l’avevo detto stamattina, prima del “#cazzo” e della sbroccata in diretta contro #Roccella. #Annunziata agisce da scat… -

rivendica queste scelte: "Il problema è il modello antropologico e giuridico della filiazione. Siamo nati tutti dal grembo di una madre: quella, non è più una madre È un contenitore che va ......una proposta di legge a firma di Alessandro Zan (uomo simbolo della battaglia per la leggel'...: giusto il discorso di Rampelli ma sbagliate le parole "Quello che ha detto Rampelli è la ...S'interrompe, di, la striscia di tre vittorie consecutive del Melito, che comunque continua ... almeno momentaneamente, l'Africo (oggi ospite del) in terzultima posizione. Il Melito ...

Scontro Roccella-Annunziata, la ministra: «Siamo contro il mercato ... Open

Infatti, Roccella ha spiegato: "Se una donna che ha un figlio ... E ha aggiunto, smontando la narrazione della sinistra: "C'è un movimento internazionale di femministe contro l'utero in affitto". Per ...Nel programma Mezz'ora in più, i temi dell'intervista in diretta erano le famiglie non tradizionali e i diritti per la natalità. La ministra annuncia una legge contro "l'utero in affitto" ...