La Reggiana riparte e resta a +4 sull' Entella | Kabashi stende la Torres

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo aver girato a vuoto negli ultimi due turni (soltanto un punto e due superiorità numeriche non sfruttate), lariprende il ritmo da prima della classe superando di misura la: l'1 - ...

Dopo aver girato a vuoto negli ultimi due turni (soltanto un punto e due superiorità numeriche non sfruttate), la Reggiana riprende il ritmo da prima della classe superando di misura la Torres: l'1 - 0 del Mapei - Città del Tricolore porta a metà secondo tempo la firma di Kabashi, con un gran sinistro a giro dal ...

Dopo aver girato a vuoto negli ultimi due turni (soltanto un punto e due superiorità numeriche non sfruttate), la Reggiana riprende il ritmo da prima della classe superando di misura la Torres: l’1-0 ...La Reggiana batte 1-0 la Torres grazie al gol di Kabashi al 63esimo minuto. Partita molto equilibrata, decisa da una gran giocata del centrocampista granata, autore della sua quinta marcatura ...