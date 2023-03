La Redpill? È la risposta sbagliata al femminismo più becero reale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 marzo 2023), incel, manosphere: da qualche anno si sprecano i tentativi di analisi del fenomeno espresso da questi tre termini, spesso parlandone a sproposito e quasi sempre in riferimento a casi di cronaca nera compiuti da ragazzi bianchi, isolati e depressi, delegando l'approfondimento del tema a femministe «infiltrate» nei forum o a reporter fortemente ideologizzati, rimestando in un calderone di accuse di maschilismo, cultura nerd, celibato involontario, terrorismo, misoginia, anti-modernismo e odio per le donne e per i loro diritti. Basta un giro veloce sui motori di ricerca per ritrovarsi davanti disamine superficiali, sovrapposizioni grossolane dei termini e generalizzazioni criminalizzanti, le quali manifestano più la volontà di ricerca di un capro espiatorio che non il proposito di analizzare con lucidità il tema.