La Red Bull domina ancora, Perez d’Arabia ma Max non molla nulla. Ferrari troppo brutta per essere vera (Di domenica 19 marzo 2023) Si cambia l’ordine degli addendi, del resto Max partiva dalla P15, il risultato però non cambia rispetto al Bahrain. La Red Bull domina anche in Arabia Saudita e si prende la doppietta, stavolta con Verstappen che abdica rispetto a Sergio Perez, in pole ieri e, al di là della solita partenza a rilento, oggi protagonista di una bella gara condotta per larghissimi tratti e in cui è stato bravo a non far avvicinare il campione del mondo nel finale, quando poi alcuni scricchiolii a entrambe le vetture hanno cristallizzato le posizioni, non senza però che l’olandese si prodigasse nell’ennesimo sgarbo nei confronti di Checo: giro veloce tolto all’ultimo giro, nonostante le raccomandazioni del team su evitare rischi, ed ecco che da Perez primo nel Mondiale con un punto su Verstappen all’esatto opposto. Un po’ di fortuna per ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Si cambia l’ordine degli addendi, del resto Max partiva dalla P15, il risultato però non cambia rispetto al Bahrain. La Redanche in Arabia Saudita e si prende la doppietta, stavolta con Verstappen che abdica rispetto a Sergio, in pole ieri e, al di là della solita partenza a rilento, oggi protagonista di una bella gara condotta per larghissimi tratti e in cui è stato bravo a non far avvicinare il campione del mondo nel finale, quando poi alcuni scricchiolii a entrambe le vetture hanno cristallizzato le posizioni, non senza però che l’olandese si prodigasse nell’ennesimo sgarbo nei confronti di Checo: giro veloce tolto all’ultimo giro, nonostante le raccomandazioni del team su evitare rischi, ed ecco che daprimo nel Mondiale con un punto su Verstappen all’esatto opposto. Un po’ di fortuna per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - lupone47 : @SkySportF1 @SkySport Vogliamo dire che la stagione è già finita?? Ecco pensiamo al 2024! Ma li vogliamo prendere q… - ZerounoTv : Doppietta Red Bull con Perez e Verstappen in Arabia, Ferrari 6^ e 7^ - and84carl : RT @sole24ore: In Arabia Saudita è un’altra doppietta Red Bull: Ferrari quarta forza - fisco24_info : In Arabia Saudita è un’altra doppietta Red Bull: Ferrari quarta forza: Dal giro 22, quando Hamilton è riuscito a pa… -