La piaga dei borseggi: se ne parla stasera a "Zona bianca" (Di domenica 19 marzo 2023) Tra i temi della puntati del 19 marzo su Retequattro il reddito di cittadinanza, il racconto di chi perderà il sussidio Reportage esclusivi sulla piaga dei borseggi nelle città italiane con un focus sui furti ad opera dei rom nelle metropolitane: questo uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con "Zona bianca", condotto da Giuseppe Brindisi, in onda domenica 19 marzo, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio alle nuove linee del Governo sul reddito di cittadinanza, con il racconto in studio di percettori che perderanno il sussidio. Inoltre, focus sul video dello scandalo a Firenze dove alcuni ambientalisti hanno imbrattato Palazzo Vecchio e sono stati fermati non solo dai vigili urbani, ma anche dal sindaco Dario Nardella. L'articolo L'Opinionista.

