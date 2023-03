"La Nato vuole schierare 300mila soldati al confine con la Russia" (Di domenica 19 marzo 2023) La Nato starebbe pianificando di schierare 300mila soldati lungo il confine est, quello che separa i Paesi dell'alleanza dalla Russia e dalla BieloRussia. Lo scrive il quotidiano Politico, alla vigilia della riunione a Bruxelles dei ... Leggi su today (Di domenica 19 marzo 2023) Lastarebbe pianificando dilungo ilest, quello che separa i Paesi dell'alleanza dallae dalla Bielo. Lo scrive il quotidiano Politico, alla vigilia della riunione a Bruxelles dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Sortons vite de l’OTAN”. “Usciamo in fretta dalla NATO” è una richiesta sempre più diffusa dopo un anni di politic… - putino : La NATO fa sul serio ed ora vuole accelerare il dispiegamento di truppe e attrezzature ai confini con Russia e Biel… - michele_geraci : La #Georgia che vuole entrare nella #UE e nella #NATO è quindi sia in Europa che nel Nord Atlantico? Sarebbe da pu… - karda70 : RT @Today_it: 'La #Nato vuole schierare 300mila soldati al confine con la Russia' - GiaGianmarco : Sepe Elye Wahi non vuole più fermarsi. L'attaccante del Montpellier ha realizzato la doppietta con cui i suoi hanno… -