La lite tra Antonella e Oriana viene censurata al Grande Fratello Vip 7 | Il web tuona

(Di domenica 19 marzo 2023) Nella casa delVip 7 continua la linea dura. Niente più parolacce e niente più litigi Ieri pomeriggioFiordelisi eMarzoli hanno litigato e la regia delVip 7 è corsa ai ripari cambiando l’inquadratura. In serata poi Edoardo Tavassi ha spiegato cosa sta succedendo nel loft di Cinecittà. In particolare il vippone ha spiegato che ilnon vuole più parolacce e neppure litigi all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Qualche settimana fa infatti è intervenuto Pier Silvio Berlusconi contro i concorrenti colpevoli di mancare di rispetto ai telespettatori con il loro atteggiamento e con le eccessive parolacce pronunciate all’interno della casa del Gf Vip 7. Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lite tra Rampelli e De Gregorio su La7: “Nel silenzio generale delle femministe…”. “Non si può sentire che un bimbo… - fattoquotidiano : Reddito, il caos giudiziario dopo l’abrogazione. Lite tra pm e gup sul reato che sarà abolito nel 2024. Scatta il r… - infoitinterno : Maternità surrogata, è lite tra Annunziata e Roccella in tv. La conduttrice perde le staffe con la ministra: «Prend… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Reddito, il caos giudiziario dopo l’abrogazione. Lite tra pm e gup sul reato che sarà abolito nel 2024. Scatta il rico… - BlogLives : Reddito, il caos giudiziario dopo l’abrogazione. Lite tra pm e gup sul reato che sarà abolito nel 2024. Scatta il r… -

Scontro a In Onda, su La7 ,il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli , e la giornalista Concita De Gregorio . Al centro del dibattito, lo stop alla registrazione dei bambini di coppie ...Vedi AncheRampelli e De Gregorio su La7: 'Nel silenzio generale delle femministe...'. 'Non si può sentire che un bimbo non sia iscritto all'anagrafe' Rampelli dal canto suo oggi è tornato ...È l'ultimo frame della violentafamiliare sfociata in un accoltellamento e nella quale sono ... Tutto è iniziato in un appartamento al 130 di viale Monza; poi il diverbio, scoppiatoil giovane ...

Lite tra Rampelli e De Gregorio su La7: “Nel silenzio generale delle femministe…” Il Fatto Quotidiano

Nuova lite nella casa del GFVip. In cortiletto Antonella Fiordelisi si è inserita in una chiacchierata tra Micol, Milena, Oriana e Giaele: “So ...È l'ultimo frame della violenta lite familiare sfociata in un accoltellamento e nella quale sono rimaste contuse anche una 13enne e una 56enne. Tutto è iniziato in un appartamento al 130 di viale ...