La Lazio zaccagna la Roma | vince il derby e vola in alto

(Di domenica 19 marzo 2023) – E due! Ladue volte ilin questo campionato, vi pare poco? Sarri ha battuto due volte Mourinho, vi pare poco? E oggi, superando i giallorossi con un gran gol di Zaccagni (voce del verbore, dal veneto saccagnare, che significa picchiare, bastonare), i biancocelestino al secondo posto (provvisorio, per carità non illudiamoci troppo) in classifica, dietro gli inarrivabili napoletani e, soprattutto, svettano a cinque punti sopra i cugini. Certo, l’espulsione di Ibanez ha influito sull’andamento dell’incontro. Ma come ha fatto il brasiliano a prendersi due gialli? E per giunta per falli inutili, per niente pericolosi per Rui Patricio. Il nervosismo neidecide spesso le partite, è vero. E a apparire più nervosi sono stati dall’inizio i giallorossi. ...