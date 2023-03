La Juve vince a Milano tra le polemiche e vola a -7 dalla Champions: decide Kostic, Inter 3ª (Di domenica 19 marzo 2023) Una partita che non è mai come tutte le altre, anche quando non vale lo scudetto. La 27esima giornata di Serie A, dopo il derby di Roma,... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Una partita che non è mai come tutte le altre, anche quando non vale lo scudetto. La 27esima giornata di Serie A, dopo il derby di Roma,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emamarro : RT @GianniJ08: #Chiné ha fatto male i conti perché questa squadra arriverà nelle prime 4 anche con il -15 attuale in classifica. La #Juve v… - undertray : nel giro di due minuti vince la juve e ridanno il podio a fernando sto sborrando tantissimo ???? - Fprime86 : RT @CorSport: GAME OVER A SAN SIRO: VINCE LA JUVE 1-0 ???? Basta Kostic ai bianconeri per espugnare San Siro e volare a -6 dal quarto post… - solodax : RT @AntonelloAng: Ogni volta che la @juventusfc vince con la beneamata @Inter , la partita finisce in rissa. Nonostante un Chiffi casalingo… - Peppe77Manna : Senza Di Maria Pogba Chiesa Kean e Milik la nostra Juve VINCE a Milano ....che squadra la nostra squadra #finoallafine #interjuve -