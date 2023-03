La devi smettere! Informati | Arisa sbrocca contro Rudy Zerbi | scene mai viste

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Ormai, la "vecchia"è soltanto un lontanissimo ricordo. Non solo look sbarazzini, spesso molto spinti. Ma anche un carattere con cui bisogna fare i conti, così come si è visto nel corso della puntata di Amici 22 di sabato 18 marzo, il primo serale dello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è cheè stata protagonista di un violento scon, dopo che nella seconda manchee Celentano hanno sfidatoe Raimondo Todaro. Per la prima provaha proposto un ganto di sfida tra Wax e Aaron, quello in cui si chiede - a Wax, nella circostanza - di cantare senza fare faccette durante le esibizioni e senza l'uso di altri strumenti. Manon ha gradito. E così ecco che si è ...