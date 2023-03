La ‘dedica’ di Meloni per la festa del papà: “Andrea meraviglioso con Ginevra, siete ricchezza insostituibile” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. siete una ricchezza insostituibile”. Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook, postando una foto che la ritrae con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i. E ad, cosìcon la nostrauna”. Lo scrive Giorgiasu Facebook, postando una foto che la ritrae con il compagnoGiambruno e la figlia. L'articolo proviene da Italia Sera.

