La ‘dedica’ di Meloni ad Andrea per la Festa del Papà | “Meraviglioso con Ginevra | siete ricchezza insostituibile”

"Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i Papà. E ad Andrea, così Meraviglioso con la nostra Ginevra. siete una ricchezza insostituibile". Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook, postando una foto che la ritrae con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

