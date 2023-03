La crisi di SVB (e delle altre) e i licenziamenti di Big Tech: due facce della stessa medaglia (Di domenica 19 marzo 2023) Sono giorni complicatissimi per gli istituti bancari e di credito di tutto il mondo. Prima la crisi della Silicon Valley Bank (SVB), poi il fallimento della Signature Bank. Due primi tasselli di un domino che, più lentamente rispetto al 2007/2008, sono l’emblema della difficoltà economico-finanziarie di questa determinata epoca storia. Al momento, ma non vi è una certezza conclamata, gli strumenti messi in campo dopo la grande recessione di oltre 16 anni sembrano essere in grado di tamponare questa emergenza. Ma nel corso di questa settimana si stanno aggiungendo tante alte situazioni analoghe (seppur con dinamiche e concause differenti, come nel caso della svizzera Credit Suisse e dell’americana First Republic Bank) che non possono tranquillizzare i mercati. E a tutto ciò si aggiungono i continui ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 19 marzo 2023) Sono giorni complicatissimi per gli istituti bancari e di credito di tutto il mondo. Prima laSilicon Valley Bank (SVB), poi il fallimentoSignature Bank. Due primi tasselli di un domino che, più lentamente rispetto al 2007/2008, sono l’emblemadifficoltà economico-finanziarie di questa determinata epoca storia. Al momento, ma non vi è una certezza conclamata, gli strumenti messi in campo dopo la grande recessione di oltre 16 anni sembrano essere in grado di tamponare questa emergenza. Ma nel corso di questa settimana si stanno aggiungendo tante alte situazioni analoghe (seppur con dinamiche e concause differenti, come nel casosvizzera Credit Suisse e dell’americana First Republic Bank) che non possono tranquillizzare i mercati. E a tutto ciò si aggiungono i continui ...

