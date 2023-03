La confessione di Ashley Graham | “Mio marito ha fatto la vasectomia grazie al cielo”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 19 marzo 2023)ha tre figli (Isaac, di tre anni, e i gemelli Malachi e Roman di 14 mesi) e non sembra essere interessata ad allargare ulteriormente la sua famiglia. Proprio per questo si è detta felice di quantodal, Justin Ervin, che si è sottoposto alla, intervento che rende un uomo sterile. Questo permetterà così loro di avere rapporti senza il rischio di una gravidanza che potrebbero considerare indesiderata, ma allo stesso tempo lei si sente sollevata perché non dovrà più prendere la pillola anticoncezionale. “Sono in piena modalità– sono le parole della modella curvy al podcast al podcast Milk Drunk by Bobbie – Mioormai spara a salve. E io non devo più prendere la pillola,a Dio”. La35enne ha ...