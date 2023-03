La bisnonna non chiude la porta: gemellini muoiono annegati in piscina (Di domenica 19 marzo 2023) Due fratelli gemelli di soli 18 mesi, un maschietto e una femminuccia, sono morti annegati nella piscina della villa della loro famiglia a Oklahoma City, in Oklahoma (Stati Uniti). I due bimbi, Locklyn e Loreli Callazzo, sono stati... Leggi su today (Di domenica 19 marzo 2023) Due fratelli gemelli di soli 18 mesi, un maschietto e una femminuccia, sono mortinelladella villa della loro famiglia a Oklahoma City, in Oklahoma (Stati Uniti). I due bimbi, Locklyn e Loreli Callazzo, sono stati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Terribile tragedia a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Una bisnonna, affetta da Alzheimer, ha dimenticato di chiude… - Potrebbepiover2 : @bobbiarbore Ammazza. Ma le cose del trisnonno e della bisnonna te le hanno raccontate? Io non so praticamente nulla dei miei avi. - DanielaGrancini : @marilovesgr33n La versione anglosassone della massima (un po’ prosaica) che la mia milanesissima bisnonna declamav… - Annarella2020 : Questa zecca non sa che nonni e bisnonna (che si beveva litri di olio di ricino perché da vedova di guerra si rifiu… - Tory68769942 : @CeciliaStripoli @Gfviperella Appunto perché non a no anzi bisnonna di Antonella e tratta così una ragazza di 25 an… -