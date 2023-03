Kvaratskhelia devastante: doppia cifra di assist e gol in Serie A (Di domenica 19 marzo 2023) È un Kvicha Kvaratskhelia inarrestabile che anche con il Torino ha messo a segno un gol ed un assist. Il Napoli dilaga anche con il Torino, quattro gol segnati senza subirne nemmeno uno. Gli azzurri sono primi in quasi ogni classifica: miglior difesa in Europa, la squadra che segna più gol da calcio d’angolo nei 5 top campionati europei (15 con quello di Osimhen col Torino). Napoli da record con Kvaratskhelia Statistiche pazzesche anche per Osimhen: 25 gol in stagione, 15 gol da inizio 2023 in 15 partite. Numeri clamorosi per il nigeriano, sempre più determinante per il gioco di Luciano Spalletti. Po i c’è Kvaratskhelia, che con il Torino ha segnato un gole fornito un assist: per il georgiano arriva la doppia doppia anche in Serie A, arrivando a 11 gol ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 marzo 2023) È un Kvichainarrestabile che anche con il Torino ha messo a segno un gol ed un. Il Napoli dilaga anche con il Torino, quattro gol segnati senza subirne nemmeno uno. Gli azzurri sono primi in quasi ogni classifica: miglior difesa in Europa, la squadra che segna più gol da calcio d’angolo nei 5 top campionati europei (15 con quello di Osimhen col Torino). Napoli da record conStatistiche pazzesche anche per Osimhen: 25 gol in stagione, 15 gol da inizio 2023 in 15 partite. Numeri clamorosi per il nigeriano, sempre più determinante per il gioco di Luciano Spalletti. Po i c’è, che con il Torino ha segnato un gole fornito un: per il georgiano arriva laanche inA, arrivando a 11 gol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Napoli, #Osimhen e #Kvaratskhelia sono senza limiti: devastante 4-0 al #Torino e +21 momentaneo in classifica… - IlBuffi82 : Vabbè su Osimhen non dico niente, devastante, ma Kvaratskhelia quanto cazzo è forte. La palla ad aprire sul secondo… - costa_poco79 : #Napoli Devastante ai quarti di #ChampionsLeague Domani il sorteggio speriamo di evitare Il #RealMadrid IL… - syfesa : RT @Spazio_Napoli: Khvicha #Kvaratskhelia si è raccontato al New York Times: ha parlato del 'suo' #Napoli e dei miglioramenti che ha attuat… - sodano73 : RT @Spazio_Napoli: Khvicha #Kvaratskhelia si è raccontato al New York Times: ha parlato del 'suo' #Napoli e dei miglioramenti che ha attuat… -

Perché Laurienté vale Kvaratskhelia Qui sopra lo abbiamo visto in una situazione ibrida, ma Laurienté per queste stesse letture sa essere devastante anche a campo aperto, in ripartenza. Riprendete per vostro conto il secondo tempo di ... Da Juventino DOCG: Onore a Napoli e al Napoli ... rimarrei sereno e tranquillo ove, il prossimo anno, dovessero essere ceduti a peso d'oro, come molto probabile, Osimeh (calciatore devastante, che fa reparto da solo) e Kvaratskhelia (georgiano, ... Calimero, il pulcino rossonero Forse solo il City ha un attaccante del valore di Osimeh e comunque il Napoli può affiancargli un Kvaratskhelia altrettanto devastante . Unico dubbio l' inesperienza che potrebbe inceppare una ... Qui sopra lo abbiamo visto in una situazione ibrida, ma Laurienté per queste stesse letture sa essereanche a campo aperto, in ripartenza. Riprendete per vostro conto il secondo tempo di ...... rimarrei sereno e tranquillo ove, il prossimo anno, dovessero essere ceduti a peso d'oro, come molto probabile, Osimeh (calciatore, che fa reparto da solo) e(georgiano, ...Forse solo il City ha un attaccante del valore di Osimeh e comunque il Napoli può affiancargli unaltrettanto. Unico dubbio l' inesperienza che potrebbe inceppare una ... Dalla Francia: Kvaratskhelia, il PSG prepara l’offerta. La cifra è pazzesca napolipiu.com Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia da sogno: minaccia francese per Spalletti un Napoli divertente e a tratti più che devastante. Un analisi tecnica che si rifà certamente a quanto visto dai singoli azzurri, chi di più chi di meno. Oltre ai vari Osimhen e Lobotka, tanto per ... Napoli, l’avevate notato Il ‘dettaglio’ riguarda Kvaratskhelia, un ‘cambiamento’ incredibile Il “cambiamento” incredibile di Kvicha Kvaratskhelia: ecco il “dettaglio” che nessuno aveva notato. La grande stagione che sta disputando Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli non sta passando ... un Napoli divertente e a tratti più che devastante. Un analisi tecnica che si rifà certamente a quanto visto dai singoli azzurri, chi di più chi di meno. Oltre ai vari Osimhen e Lobotka, tanto per ...Il “cambiamento” incredibile di Kvicha Kvaratskhelia: ecco il “dettaglio” che nessuno aveva notato. La grande stagione che sta disputando Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli non sta passando ...