Kvaratskhelia come il talento della Premier League: i numeri a confronto

Vittoria di carattere del Napoli questo pomeriggio contro il Torino. Gli azzurri di Luciano Spalletti si sono imposti contro gli uomini di Juric con uno 0-4 firmato Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombele. Ventuno gol in campionato per l'attaccante nigeriano e dodici reti per il talento georgiano che continua a stupire tifosi e appassionati di calcio per la sua qualità tecnica. Non solo il gol su calcio di rigore per Kvaratskhelia, ma anche l'assist a Ndombele per chiudere definitivamente la partita. Un match importante per il calciatore georgiano, che nella sua prima stagione in Serie A, e nei primi cinque campionati maggiori, ha raggiunto la doppia cifra sia per i gol realizzati che per gli assist serviti ai compagni di squadra.

Kvaratskhelia-Saka: talento a confronto

