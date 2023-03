Kvara è il primo ad aver collezionato almeno 10 assist e 10 reti nella sua prima stagione in Serie A (Di domenica 19 marzo 2023) Khvicha Kvaratskhelia ancora in rete anche contro il Torino, l’attaccante del Napoli, batte il penalty da lui stesso conquistato per fallo di Linetty e sceglie la soluzione centrale: Milinkovic-Savic sceglie un angolo e viene beffato, Torino-Napoli 0-2. Con questa rete il georgiano arriva a 12 reti e 10 assist in questa Serie A, diventando il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema). 10+10 – Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Khvichatskhelia ancora in rete anche contro il Torino, l’attaccante del Napoli, batte il penalty da lui stesso conquistato per fallo di Linetty e sceglie la soluzione centrale: Milinkovic-Savic sceglie un angolo e viene beffato, Torino-Napoli 0-2. Con questa rete il georgiano arriva a 12e 10in questaA, diventando ilgiocatore con10 gol e 10suain assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13con il Werder Brema). 10+10 – Khvichatskhelia (12e 10in questaA) è il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Torino-Napoli 0-4, le pagelle: Osi-Kvara mostruosi ed il solito show umiliando persino un propositivo Torino - sierolone : RT @Rnaples7: Annichilito anche il Toro di Juric, Osi e Kvara in gol è routine, ricordato a Kim come si chiama per 220 volte in 90’, primo… - tvenerus : RT @Rnaples7: Annichilito anche il Toro di Juric, Osi e Kvara in gol è routine, ricordato a Kim come si chiama per 220 volte in 90’, primo… - gig29510259 : RT @Rnaples7: Annichilito anche il Toro di Juric, Osi e Kvara in gol è routine, ricordato a Kim come si chiama per 220 volte in 90’, primo… - napolista : #Kvara è il primo ad aver collezionato almeno 10 assist e 10 reti nella sua prima stagione in Serie A Con il gol m… -