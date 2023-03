Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Kuwait, alta corte annulla elezioni legislative del 2022 - Ristabilisce Parlamento precedente, sciolto per decreto - fisco24_info : Kuwait: Alta Corte annulla elezioni legislative del 2022 per irregolarità : Ristabilisce il parlamento precedente, s… -

"La Corte costituzionale delha emesso oggi un verdetto annullando i risultati delle elezioni nazionali parlamentari del 2022" a causa di "irregolaritĂ " nel decreto con cui fu sciolta l'..."La Corte costituzionale delha emesso oggi un verdetto annullando i risultati delle elezioni nazionali parlamentari del 2022" a causa di "irregolaritĂ " nel decreto con cui fu sciolta l'...... e ha recentemente firmato un accordo per costruire una linea ferroviaria advelocitĂ tra ... In December 2011, the last US troops in Iraq crossed the border into, marking the end of the ...

Kuwait, alta corte annulla elezioni legislative del 2022 - Italia-Mondo Alto Adige

(ANSA) - KUWAIT CITY, 19 MAR - In Kuwait la Corte costituzionale ha annullato le elezioni legislative tenute lo scorso settembre e ha stabilito il reinsediamento del parlamento della precedente legisl ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...