Kostic regala alla Juventus il derby d'Italia tra le polemiche, ko Dimarco e Chiesa (Di domenica 19 marzo 2023) Il derby d'Italia è della Juventus. I bianconeri si impongono a San Siro contro l'Inter grazie ad un gol di Filip Kostic nel primo tempo; tante le polemiche per il gol segnato, viziato da un possibile tocco di braccio di Rabiot nell'azione dello 0-1 finale. Arrivano brutte notizie anche per la Nazionale, con gli infortuni di Federico Dimarco e Federico Chiesa. Fra i padroni di casa, Simone Inzaghi opta per ricomporre la LuLa in avanti, con Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. Tra i bianconeri invece Allegri schiera la sorpresa Soulé alle spalle di Vlahovic, dando respiro ad Angel Di Maria. Sono i nerazzurri ad approcciare meglio la sfida, con Barella che impegna per due volte Szczesny. La prima parata del polacco al 3? è su una conclusione centrale, molto più ...

