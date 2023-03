(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Dopo il successo nella gara d'andata dell'Allianz Stadium (2-0), lantus fa suo anche ild'di ritorno contro l'. A San Siro stavolta finisce 1-0 per i bianconeri grazie al gol dinel corso della prima frazione di gioco. La squadra di Allegri sale cosi' a 41 punti in classifica, mentre gli uomini di Inzaghi, alla seconda sconfitta di fila in campionato e terza nelle ultime quattro uscite, sono costretti a restare a quota 50 vedendosi scavalcare dalla Lazio al secondo posto. In un avvio di gara molto equilibrato e combattuto, le prime due occasioni sono nerazzurre e portano la firma di Barella, che per due volte trova l'opposizione di uno Szczesny provvidenziale. Al 23' a passare in vantaggio sono invece i bianconeri, conbravo ad indovinare un ...

7 Assist in serbo. Avvio di gara arrembante, come del resto tutte le sue ultime apparizioni. ... Un problema al ginocchio operato un anno falui e lo Stadium. Poi si riprende tra gli ...... il colombiano raccoglie il velo di Rabiot dopo una bella fuga disulla sinistra per ... Il Toro non si gode il nuovo vantaggio perché nel primo dei due minuti di recupero Danilo logirando ...Protagonista, suo malgrado, è stato Filip: quando è stato richiamato in panchina da Allegri ... Di Maria, il gesto dopo il gol chei tifosi: dove mette la mano - Guarda

Kostic gela l'Inter, la Juve vince il derby d'Italia AGI - Agenzia Italia

Dopo il successo nella gara d'andata dell'Allianz Stadium (2-0), la Juventus fa suo anche il match di ritorno contro l'Inter ...FRIBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - La Juventus si è qualificata per i quarti di finale dell'Europa League. I bianconeri hanno superato in trasferta il Friburgo per 2-0 bissando ...